Juicio a Donald Trump en Nueva York: Stormy Daniels detalló el encuentro íntimo de 2006

El testimonio de Stormy Daniels es uno de los más esperados en el juicio que enfrenta Donald Trump . La exactriz porno se presentó ante el tribunal de Manhattan para detallar su encuentro con el ex presidente. Daniels, conocida por su trabajo en la industria del cine para adultos, describió un vínculo que según ella incluyó un encuentro sexual en 2006.

La testigo describió un ambiente tenso durante el encuentro, señalando las "frecuentes interrupciones" de Trump y su actitud "arrogante y pomposa". En un detallado relato, la actriz señaló que tuvieron sexo en la cama, “en la posición del misionero”, y que Trump no utilizó preservativo. “Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no”, dijo la mujer, quien aseguró que habló de ello a “muy poca gente”.