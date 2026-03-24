Israel intensifica su ofensiva en el sur del Líbano y anuncia zona de seguridad

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que abatieron a ocho combatientes y destruyeron un arsenal en el sur del Líbano , en el marco de una operación terrestre para ampliar la zona de seguridad en la frontera norte.

El operativo fue llevado adelante por la unidad Golani y contó con apoyo aéreo. Durante la intervención, los efectivos localizaron y destruyeron un pozo subterráneo utilizado por milicianos, donde se almacenaban decenas de armas, entre ellas cohetes antitanque, fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas.

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Según el parte oficial, las fuerzas bajo el mando de la 36ª División identificaron y enfrentaron a varios individuos armados en distintos puntos de la zona. Entre los abatidos se encontraba un integrante de la unidad Fuerza Radwan, especializada en francotiradores.

En paralelo, el ejército israelí confirmó ataques nocturnos contra objetivos del grupo Hezbollah en Beirut y en el sur del país. Entre los blancos alcanzados se encuentran cuarteles generales, instalaciones de inteligencia y una emisora de televisión señalada como base operativa.

Además, fue destruido un cruce estratégico sobre el río Litani, utilizado —según Israel— para el traslado de armamento. En la localidad de A-Tiri, las fuerzas también atacaron un cuartel del grupo ubicado en la estación de radio Noor.

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Avance sobre el sur del Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el objetivo de neutralizar la amenaza de Hezbollah.

El funcionario afirmó que las fuerzas israelíes mantendrán su presencia militar en la zona hasta garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel. La decisión fue comunicada tras una reunión con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y otros altos mandos.

Según Katz, las operaciones continuarán y no se permitirá el regreso de la población civil desplazada al sur del Litani mientras persista la presencia de Hezbollah o amenazas de ataques.

La región es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como una zona desmilitarizada, con presencia autorizada únicamente para la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.

En ese contexto, las fuerzas israelíes informaron que destruyeron puentes utilizados para el traslado de armas y que mantienen el control de otros pasos estratégicos para limitar la movilidad del grupo armado.