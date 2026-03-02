Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y crece el riesgo de guerra regional

La embajada de Estados Unidos en Riad , capital de Arabia Saudita , fue atacada con dos drones atribuidos a Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente . El impacto provocó un incendio limitado y daños materiales menores , según confirmaron autoridades saudíes y el Departamento de Estado norteamericano.

El Ministerio de Defensa saudí indicó que los drones alcanzaron el techo y el perímetro del edificio diplomático , aunque el fuego fue controlado rápidamente y no se reportaron víctimas .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “pronto conocerán la respuesta de Washington” al ataque contra la embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses en la región.

Incendio y columnas de humo en la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, después de que dos drones iraníes impactaran directamente en el complejo. ———- Fire and plumes of smoke at the US Embassy in Riyadh, Saudi Arabia, after two Iranian drones… pic.twitter.com/jmdMcbm29O

Además, sostuvo que la ofensiva contra Irán podría extenderse más de lo previsto , ya que el conflicto tiene “capacidad de prolongarse” más allá de las cuatro o cinco semanas inicialmente estimadas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los objetivos militares pueden alcanzarse sin desplegar fuerzas terrestres, aunque aclaró que todas las opciones permanecen abiertas.

Estados Unidos ordena la evacuación en más de 12 países

Tras la ampliación de los ataques, el Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región por “graves riesgos de seguridad”.

La advertencia alcanza a Arabia Saudita, Israel, Irán, Irak, Líbano, Jordania, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Yemen, Egipto, Bahréin, Omán, Cisjordania y Gaza.

En paralelo, la embajada en Riad recomendó a los estadounidenses permanecer bajo resguardo y evitar desplazamientos no esenciales, especialmente hacia instalaciones militares.

To all American citizens in the Middle East: your safety and security is our number one priority.



Sign up to receive STEP alerts



Get information at @TravelGov and you can call the department 24/7 at +1-202-501-4444. pic.twitter.com/G8grZVgmCF — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 2, 2026

La escalada bélica en Medio Oriente por la situación en Irán

El ataque contra la sede diplomática se produjo luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones militares y altos mandos del régimen.

Irán respondió con ataques con drones y misiles contra posiciones estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región, mientras militantes de Hezbollah dispararon cohetes desde el Líbano, lo que derivó en nuevos bombardeos israelíes en las afueras de Beirut.

En paralelo, aviones de guerra norteamericanos continúan operando sobre territorio iraní, y los Guardianes de la Revolución aseguran haber atacado cientos de objetivos vinculados a Washington y Tel Aviv.

Embed #BREAKING / IRÁN ATACA CON MISILES EMBAJADA DE EEUU EN ARABIA SAUDÍ



La escalada del conflicto a la sede diplomática va a desatar una respuesta brutal por parte de Estados Unidos: pic.twitter.com/1eMZGmlqc6 — MiguelÁngelRodríguez (@MiguelContigo) March 3, 2026

Crece el riesgo de una guerra regional

La ampliación de las hostilidades y el involucramiento de múltiples actores eleva el temor a un conflicto regional de gran escala en Medio Oriente.

Con capitales bajo máxima vigilancia y embajadas reforzando su seguridad, la tensión evoluciona hora a hora y mantiene en alerta a la comunidad internacional.