3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Escalada en Medio Oriente

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y crece el riesgo de guerra regional

Dos aeronaves no tripuladas impactaron en la sede diplomática en Riad y provocaron daños menores. Washington ordenó a sus ciudadanos abandonar más de 12 países.

Columnas de humo en el edificio diplomático norteamericano.

Columnas de humo en el edificio diplomático norteamericano.

Foto: Reuters
Por Sitio Andino Mundo

La embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue atacada con dos drones atribuidos a Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente. El impacto provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según confirmaron autoridades saudíes y el Departamento de Estado norteamericano.

El Ministerio de Defensa saudí indicó que los drones alcanzaron el techo y el perímetro del edificio diplomático, aunque el fuego fue controlado rápidamente y no se reportaron víctimas.

Lee además
incertidumbre financiera global por la guerra en iran: ¿que paso hoy con argentina?
Tensión internacional

Incertidumbre financiera global por la guerra en Irán: ¿Qué pasó hoy con Argentina?
Buques petroleros atravesando la parte más estrecha de Ormuz
Guerra y Mercados

Guerra en Irán: Petróleo al alza, mercados a la baja y temor a un nuevo shock global
Embed

Donald Trump promete una respuesta al ataque en Arabia Saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “pronto conocerán la respuesta de Washington” al ataque contra la embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses en la región.

Además, sostuvo que la ofensiva contra Irán podría extenderse más de lo previsto, ya que el conflicto tiene “capacidad de prolongarse” más allá de las cuatro o cinco semanas inicialmente estimadas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los objetivos militares pueden alcanzarse sin desplegar fuerzas terrestres, aunque aclaró que todas las opciones permanecen abiertas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/modgovksa/status/2028629238694228383&partner=&hide_thread=false

Estados Unidos ordena la evacuación en más de 12 países

Tras la ampliación de los ataques, el Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región por “graves riesgos de seguridad”.

La advertencia alcanza a Arabia Saudita, Israel, Irán, Irak, Líbano, Jordania, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Yemen, Egipto, Bahréin, Omán, Cisjordania y Gaza.

En paralelo, la embajada en Riad recomendó a los estadounidenses permanecer bajo resguardo y evitar desplazamientos no esenciales, especialmente hacia instalaciones militares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/2028604544326705290&partner=&hide_thread=false

La escalada bélica en Medio Oriente por la situación en Irán

El ataque contra la sede diplomática se produjo luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones militares y altos mandos del régimen.

Irán respondió con ataques con drones y misiles contra posiciones estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región, mientras militantes de Hezbollah dispararon cohetes desde el Líbano, lo que derivó en nuevos bombardeos israelíes en las afueras de Beirut.

En paralelo, aviones de guerra norteamericanos continúan operando sobre territorio iraní, y los Guardianes de la Revolución aseguran haber atacado cientos de objetivos vinculados a Washington y Tel Aviv.

Embed

Crece el riesgo de una guerra regional

La ampliación de las hostilidades y el involucramiento de múltiples actores eleva el temor a un conflicto regional de gran escala en Medio Oriente.

Con capitales bajo máxima vigilancia y embajadas reforzando su seguridad, la tensión evoluciona hora a hora y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Temas
Seguí leyendo

El Papa León XIV suplica frenar la guerra y alerta sobre un "abismo irreparable" en Medio Oriente

¿Irán se pierde el Mundial 2026? La FIFA evalúa un posible reemplazo

Irán puso al frente de su Guardia Revolucionaria a un acusado el atentado a la AMIA: quién es

El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

Cómo podría afectar al valor del petróleo la crisis en Medio Oriente

Según el Gobierno de Israel, el líder supremo iraní Alí Jamenei habría muerto

Israel y el ataque a Irán desatan la reacción de los principales líderes mundiales

Tensión en Medio Oriente: Israel y Estados Unidos atacan a Irán con misiles y drones y Teherán responde

LO QUE SE LEE AHORA
incertidumbre financiera global por la guerra en iran: ¿que paso hoy con argentina?
Tensión internacional

Incertidumbre financiera global por la guerra en Irán: ¿Qué pasó hoy con Argentina?

Las Más Leídas

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza.
El clima

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza

Dos renuncias en la cartera que comanda Natalio Mema.
Cambios

Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio