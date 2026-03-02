Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y crece el riesgo de guerra regional

La embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue atacada con dos drones atribuidos a Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente. El impacto provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según confirmaron autoridades saudíes y el Departamento de Estado norteamericano.
El Ministerio de Defensa saudí indicó que los drones alcanzaron el techo y el perímetro del edificio diplomático, aunque el fuego fue controlado rápidamente y no se reportaron víctimas.
Irán respondió con ataques con drones y misiles contra posiciones estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región, mientras militantes de Hezbollah dispararon cohetes desde el Líbano, lo que derivó en nuevos bombardeos israelíes en las afueras de Beirut.
En paralelo, aviones de guerra norteamericanos continúan operando sobre territorio iraní, y los Guardianes de la Revolución aseguran haber atacado cientos de objetivos vinculados a Washington y Tel Aviv.
