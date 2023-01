Francia y Australia acordaron fabricar y enviar municiones a Ucrania

Francia y Australia alcanzaron un acuerdo para fabricar y suministrar proyectiles para piezas de artillería a Ucrania y apoyarla en su guerra contra Rusia, mientras Estados Unidos dijo que no enviará aviones al país invadido hace casi un año y Brasil reiteró que no mandará municiones .

Macron enumeró los "criterios" a tomar en cuenta antes de cualquier decisión: que Ucrania formule "un pedido", que eso no se preste a una escalada, y que el objetivo no sea "alcanzar suelo ruso sino ayudar al esfuerzo de resistencia". "Por definición, no se descarta nada", añadió el mandatario, quien precisó que los ucranianos "a día de hoy no han hecho ese pedido".