Emoción y alivio: entre los rehenes liberados por Hamás, hay tres argentinos

Después de 738 días de cautiverio , los argentinos Ariel y David Cunio y Eitan Horn recuperaron la libertad y regresaron a Israel , tras ser liberados por el grupo Hamás en el marco del nuevo acuerdo de paz en Medio Oriente . La noticia generó una ola de emoción entre las familias que esperaron durante dos años el reencuentro.

La noche fue interminable para Silvia Cunio , madre de Ariel y David , quienes permanecieron más de dos años secuestrados por el grupo islamista Hamás . “ No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi ”, relató emocionada luego de recibir una videollamada de sus hijos desde Gaza.

El momento ocurrió horas antes de que los jóvenes fueran oficialmente liberados, cuando algunos de los integrantes de Hamás permitieron que varios rehenes se comunicaran con sus familias. “ Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí ”, contó Silvia, quien describió una escena de alegría y llanto cuando la familia reconoció los rostros de sus hijos en la pantalla.

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35) , nacidos en Israel pero hijos de argentinos, fueron capturados junto a las parejas e hijos de David durante el ataque del 7 de octubre de 2023 , el día más sangriento en la historia reciente de Israel. Ese ataque dejó más de 1.200 muertos y 251 secuestrados , entre ellos 21 argentinos .

La esposa de David y sus hijas mellizas habían sido liberadas en noviembre de 2023, mientras que la novia de Ariel, Arbel Yehoud, recuperó su libertad en enero de 2024. Desde entonces, Silvia Cunio mantuvo la esperanza de volver a ver a sus hijos. “Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien”, escribió días atrás en redes sociales.

rehenes hamas Ariel Cunio David Cunio Eitan Horn israel 1 Las primeras imágenes de Ariel y David Cunio y Eitan Horn tras reunirse con las fuerzas israelíes. Foto: FDI / Redes

También fue liberado Eitan Horn (38), otro argentino que permanecía cautivo en la Franja de Gaza. Su hermano, Iair Horn (46), había recuperado la libertad en febrero pasado. Ambos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, ubicado a escasos kilómetros de dicho lugar. Su padre, Itzik Horn, celebró el reencuentro y recordó el largo sufrimiento de las familias: “Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo”, mencionó en aquella ocasión.

En las primeras imágenes difundidas tras la liberación, los tres rehenes argentinos aparecen sonrientes y visiblemente emocionados. El acuerdo de paz en Medio Oriente, mediado por Egipto y Estados Unidos, permitió una nueva tanda de liberaciones y contempla además la devolución de los cuerpos de víctimas asesinadas durante el cautiverio. Entre ellos, figura el argentino Lior Rudaeff, de 61 años, secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak y asesinado el mismo día del ataque. Fuente: Infobae, C5N, La Nación.