Resultados sorprendentes

El hallazgo científico que reescribe la historia del mestizaje humano

Un fósil hallado en Israel revela la evidencia más temprana de cruces entre neandertales y Homo sapiens, mucho antes de lo que se pensaba. Los detalles del histórico descubrimiento.

Hombre Neandertal en un Museo
Foto: Xinhua
Por Sitio Andino Mundo

Investigadores israelíes y franceses encontraron la prueba física más antigua de que los neandertales y los humanos modernos no solo coexistieron, sino que también tuvieron vínculos sociales y se cruzaron. El estudio fue difundido por la Universidad de Tel Aviv y publicado en la revista L’Anthropologie.

Un niño de 140.000 años con rasgos híbridos

La investigación se centró en un fósil hallado en la cueva Skhul, en el Monte Carmelo, al norte de Israel. Se trata de un niño de unos cinco años de edad y 140.000 años de antigüedad, cuyo cráneo y mandíbula muestran una mezcla de características de Homo sapiens y neandertales.

El análisis reveló que, si bien el cráneo tenía una forma más cercana a los humanos modernos, presentaba mandíbula inferior, oído interno y sistema de vasos sanguíneos típicos de los neandertales.

Más antiguo de lo pensado

Hasta ahora, los expertos creían que los intercambios genéticos entre ambas especies habían ocurrido mucho más tarde, entre 60.000 y 40.000 años atrás. Sin embargo, este hallazgo retrocede drásticamente la cronología, mostrando que el mestizaje comenzó miles de años antes.

mestizaje humano, hombre neandertal, homo sapiens, humano moderno
La ciencia y un hallazgo que cambia lo que se pensaba sobre los v&iacute;nculos entre neandertales y homo sapiens.

La ciencia y un hallazgo que cambia lo que se pensaba sobre los vínculos entre neandertales y homo sapiens.

Estudios genéticos previos ya habían demostrado que los humanos actuales conservan entre 2% y 6% de ADN neandertal. Este fósil confirma que ese cruce empezó en épocas mucho más tempranas.

Un punto clave en la evolución humana

Los científicos recuerdan que los primeros neandertales vivieron en la región hace 400.000 años, mientras que el Homo sapiens comenzó a migrar desde África hace unos 200.000. En ese marco, las poblaciones convivieron y se mezclaron, hasta que los neandertales locales fueron absorbidos por los humanos modernos.

El fósil del niño de Skhul se convirtió en la evidencia más temprana de conexiones biológicas y sociales entre ambas especies.

Tecnología al servicio de la ciencia

Gracias a técnicas de escaneo avanzado y modelado 3D, los especialistas pudieron analizar con precisión el cráneo y la mandíbula, incluyendo las estructuras cerebrales y auditivas. Estos resultados confirmaron los rasgos híbridos del fósil y aportaron una nueva mirada sobre la evolución humana.

