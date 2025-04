El fútbol argentino de luto por la muerte del papa Francisco: no habrá partidos de ninguna división

Embed #ComunicadoDePrensa Se suspenden todos los partidos programados para el día de hoy.



https://t.co/Xsr9p9aAZW pic.twitter.com/HKRSUYx5Fb — AFA (@afa) April 21, 2025

La jornada futbolística iba a comenzar este lunes a las 15:30 con cuatro encuentros: Sacachispas vs. Acassuso por la Primera B Metropolitana, y Centro Español vs. Luján, Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas, y Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo, todos por la Primera C.