El BID destituyó a su presidente Mauricio Claver-Carone

El lunes pasado, los directores recibieron el informe final del bufete de abogadas, en el que se detallaban evidencias de que Claver-Carone había mantenido esa relación con su colaboradora y le había aumentado más de un 40% su salario en su primer año en el banco, en medio de la pandemia. Cobraba US$420.000, según reveló El País.

De esta manera, el ahora exfuncionario concluyó con su gestión al frente del organismo regional cuando todavía le quedaban tres años de mandato, y ahora, abre una nueva carrera para elegir a su sucesor y liderará el principal banco de desarrollo regional.

Quién es Mauricio Claver-Carone

El hombre de 47 años había llegado a la presidencia del BID en octubre de 2020, impulsado por el entonces presidente norteamericano, Donald Trump.

Su nominación y su elección, que dividió a la región y no contó con un respaldo unánime y se convirtió en el primer norteamericano en ocupar una silla que, por tradición, está reservada para América Latina.

Además, el estadounidense de origen cubano fue quien admitió quien había aceptado el mega préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) al expresidente Mauricio Macri durante su Gobierno.

Claver-Carone se había reunido a principio de este mes con Massa, quien buscó destrabar los créditos atrasados que el mismo funcionario 'pisó' durante el último tramo de la gestión de Martín Guzmán, donde el interlocutor ante el organismo era el ex “asesor especial” de la presidencia Gustavo Beliz, quien compitió por ese puesto con el trumpista.

Tras la reunión en Washington DC, Claver-Carone acordó desembolsar no sólo los u$s 800 millones pendientes sino otros u$s 400 millones más antes de fin de año, y el BID siguió aprobando nuevo financiamiento para el país.

Fuentes oficiales anticiparon que el directorio se reunirá para tratar los desembolsos para la Argentina, u$s 1200 millones en total entre atrasos y nuevos fondos, el próximo 7 de octubre.