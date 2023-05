Ecuador: ¿para qué sirve la "muerte cruzada" que decretó Guillermo Lasso?

La "muerte cruzada" que decretó el pasado miércoles el presidente de Ecuador , Guillermo Lasso , y que da paso a un Gobierno por decreto por varios meses y a la apertura de un proceso electoral supone un desafío enorme para el oficialismo, que deberá usar bien la chance de gestionar sin las trabas que suponía la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), pero también para la oposición, que perdió una tribuna de resonancia y debe consolidar candidaturas que aglutinen espacios que hasta acá funcionaron juntos y que, además, la devuelva al poder.

Aunque no esté oficializada la fecha -se supone que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo hará el miércoles- todo indica que las elecciones serán el 20 de agosto, y Lasso entonces habrá ganado varios meses para procurar enderezar su gestión y, acaso, soñar con una eventual reelección.

Ecuador: ¿por qué decretar la “muerte cruzada”? • FRANCE 24 Español

"Con la 'muerte cruzada', el exbanquero Lasso compró tiempo extra. Ahora, tendrá seis meses para lograr lo que en dos años no pudo: cumplir sus promesas de campaña, recuperar la fe pública y enfrentar problemas sentidos por la ciudadanía, como la inseguridad. Si lo logra, habrá espacio para continuar su mandato. Si no es así, se llevará a la casa no solo su Gobierno, sino cualquier opción de derecha que pudiera ser una alternativa para dirigir el país", evaluó a Télam el analista Andrés Jaramillo.