Donald Trump dijo que aunque sea condenado no bajará su candidatura a presidente

"Nunca abandonaría, no es lo mío", señaló Donald Trump respecto a su candidatura.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) declaró que no piensa retirar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 aunque sea condenado por los cargos penales presentados en su contra en Nueva York por el pago en negro a una actriz porno, a cambio de su silencio sobre una relación extramarital.

"No, nunca abandonaría. No es lo mío. No lo haría", dijo el exmandatario en entrevista con la cadena de televisión Fox News cuando se le preguntó si se retiraría si es condenado, reprodujo la agencia Sputnik.