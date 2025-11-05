5 de noviembre de 2025
{}
Violencia de género

Detienen al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en pleno acto público en México

El episodio de acoso callejero a Claudia Sheinbaum reavivó el debate sobre la seguridad y el trato hacia las mujeres en México y el mundo entero.

Detienen al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en pleno acto público en México

Detienen al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en pleno acto público en México

 Por Analía Martín

El reciente acoso que sufrió Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de Ciudad de México generó conmoción dentro y fuera del país. Un hombre fue detenido tras haberla tomado por la espalda e intentar besarla mientras la presidenta saludaba a los vecinos. El hecho reabrió el debate sobre la violencia de género incluso a mujeres que ocupan lugares de poder.

Claudia Sheinbaum y la vulnerabilidad del poder femenino

El incidente ocurrió cuando la mandataria mexicana caminaba rumbo a un acto oficial de la Secretaría de Educación Pública. En las imágenes, se ve a un hombre en aparente estado de ebriedad abrazándola sin consentimiento e intentando besarla, mientras personal de seguridad interviene tardíamente. Sheinbaum reaccionó con calma, pero la situación encendió alarmas sobre la seguridad presidencial y la exposición de las mujeres en cargos públicos.

Horas después, las autoridades mexicanas confirmaron la detención del agresor, gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El acoso sexual es un delito que está tipificado en el artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México. Cualquier persona que “realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad” puede alcanzar una pena de 1 a 3 años de prisión. Más tarde trascendió que el hombre acosó a otras mujeres en la misma calle ese mismo día.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su solidaridad y afirmó: “En esta ciudad el acoso no tiene cabida”. El hecho reflejó una contradicción dolorosa: ni siquiera la máxima autoridad del país está a salvo del acoso sexual.

“Nos educaron para callar”: el debate que reabrió el acoso

El video, viralizado en redes sociales, provocó una ola de indignación y comentarios sobre el machismo estructural. Entre los señalamiento se hizo evidente que la violencia hacia las mujeres no distingue jerarquías ni espacios y la pregunta que quedó girando es si a una presidenta pueden tocarla frente a cámaras, ¿qué queda para las demás?.

En las plataformas sociales, miles de usuarias reclamaron más protocolos de protección y educación contra el acoso, subrayando que no debe juzgarse la reacción de la víctima. Diferentes referentes feministas recordaron que muchas veces, ante un abuso, la víctima sonríe o adopta una posición pasiva por inercia, porque las mujeres reciben una enseñanza cultural que apunta a “no hacer escándalo”.

Un hecho de acoso callejero que trasciende la política

El episodio ocurre en un momento complejo para México, donde las políticas de seguridad impulsadas por Sheinbaum ya estaban bajo escrutinio tras el asesinato del alcalde de Michoacán, Carlos Manzo. La agresión contra la presidenta expone una doble vulnerabilidad: la inseguridad general y la violencia de género persistente.

En ese contexto, Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia para reforzar la seguridad y atender las causas sociales de la violencia. Sin embargo, su propio caso deja en evidencia que el cambio cultural pendiente va más allá de la seguridad pública: requiere transformar el modo en que la sociedad percibe y trata a las mujeres en el poder.

