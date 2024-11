Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2024

La tensión se mantiene al límite, ya que en esta elección se cerrarán urnas en distintos horarios según cada región, lo que permitirá una lectura progresiva de los resultados a lo largo de la noche y la madrugada. La jornada electoral en Estados Unidos tuvo un comienzo simbólico en Dixville Notch , un pequeño pueblo de New Hampshire que tradicionalmente abre el proceso con sus pocos votantes. Este año, el pueblo entregó un empate con tres votos para cada candidato , lo que agrega intriga al inicio de la jornada.

Elecciones en Estados Unidos Por qué no votó hoy Kamala Harris y qué mensaje dejó a la ciudadanía

Aunque algunos estados, como California y Washington, cierran sus urnas a las 11 p.m., y Alaska cierra a la 1 a.m., el sistema electoral indirecto hace que no necesariamente se conozca al ganador esa misma noche. En este sentido, el Colegio Electoral juega un rol decisivo en Estados Unidos, donde el ganador en cada estado recibe la totalidad de los votos asignados, según un modelo de “el ganador se queda con todo”, que a veces puede no coincidir con el voto popular.

La votación indirecta, que fue pensada para equilibrar el poder entre los estados más y menos poblados, ha sido objeto de debates recurrentes. Aunque, como lo demostró la elección de 2016, el candidato ganador puede obtener la presidencia sin la mayoría de votos populares a nivel nacional, el sistema del Colegio Electoral sigue sin modificaciones significativas./Infobae.