Caso Pelicot: uno de los acusados de abuso sexual, drogaba a su esposa siguiendo el modus operandi de Dominique Pelicot

Un patrón escalofriante

A pesar de descubrir los abusos, la esposa de “Rasmus” optó por no denunciarlo en su momento, buscando proteger a sus hijos. Sin embargo, con el juicio en marcha, los detalles salieron a la luz, lo que hizo que los hijos del acusado se enfrentaran a la dura verdad. La hija de “Rasmus”, profundamente afectada, expresó su incomprensión: "No entiendo nada, estoy convencida de que mi padre no habría organizado esto si no hubiera conocido a Dominique Pelicot".