Brasil: el balance de Lula da Silva tras 100 días de gestión

" La extrema derecha no quería dejar el poder . Estamos construyendo un nuevo capítulo en la historia de Brasil, mi optimismo no es exagerado", expresó Lula.

Lula añadió que Brasil pronto lanzará licitaciones para energía solar y eólica y que no perderá la oportunidad de convertir al país más grande de América Latina en una potencia de hidrógeno verde.

El presidente enumeró la reinstalación de los programas sociales que tienen la marca del PT, como el Bolsa Familia, Mi Casa Mi Vida, Más Médicos, y el regreso de políticas públicas de inclusión y seguridad pensadas para víctimas de las desigualdades como los afrodescendientes, la población indígena, las mujeres y la población LGBTQ+.

Lula dijo que su Gobierno estará "marcado para la historia" por el "intento de golpe de Estado" perpetrado por el bolsonarismo el 8 de enero, una semana después de su asunción luego de una campaña donde "se invirtió dinero público" en busca de la reelección de Bolsonaro "con la perspectiva de perpetuar el fascismo en Brasil", señaló.

"Fue un hecho que va a marcar nuestro mandato porque no fue un gesto cualquiera, fue un intento de golpe de Estado hecho con desfachatez por un grupo de reaccionarios, de fascistas, de la extrema derecha que no quería dejar el poder, que no quería acatar el resultado electoral sobre todo después de millones del presupuesto utilizados para ganar las elecciones", aseguró.

La elección fue la más ajustada de la historia de Brasil, un balotaje en octubre de 2022 en el cual Lula ganó por 50,9% a 49,1%, dejando a Bolsonaro como el primer presidente de la democracia que fracasó en su intento de ser reelecto.

Lula aseguró que, con Bolsonaro, el Estado se retiró de la vida política y económica "dejando tirada a la mitad de la población".

"Brasil volvió a tener gobierno, un gobierno que se espeja en el pueblo que se levanta temprano para trabajar, para cuidar a la gente. El pueblo fue la principal víctima de la ausencia de gobierno. He regresado para conciliar el crecimiento con inclusión social, para reconstruir lo destruido y volver a ser un país sin hambre para preparar terreno para nueva infraestructura abandonada por el gobierno anterior", aseguró.

Fuente: NA