Boris Johnson y su insólito plan para invadir Países Bajos y robar vacunas

Boris Johnson , ex primer ministro del Reino Unido, reveló en su autobiografía “Unleashed” (Desatado) que en marzo de 2021 llegó a considerar invadir Países Bajos para recuperar cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Estas vacunas, retenidas en un almacén neerlandés, eran vitales para su país, en medio de las tensiones por el Brexit y las dificultades para acceder a dosis durante la pandemia de COVID-19.

En su autobiografía, Johnson sostiene que Macron “hablaba en serio cuando afirmaba que el Reino Unido debía ser castigado”. Además, no descarta que el mandatario francés haya permitido discretamente el cruce de migrantes a Reino Unido como represalia por el Brexit.

A pesar de la tensión diplomática, Johnson decidió no avanzar con la invasión. “Yo estaba secretamente de acuerdo con lo que todos pensaban, pero no quería decirlo en voz alta: que todo aquello era una locura”, admite en el libro. De esta manera, el ex primer ministro británico narra un capítulo insólito de la historia reciente que refleja las presiones que enfrentó durante la pandemia y los desafíos que surgieron tras el Brexit./El litoral.