Biden advirtió a Irán que "la venganza será tremenda": qué respuesta recibió

La República Islámica de Irán lanzó una desafiante advertencia al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , y dijo que no teme ir a la guerra . La tensión escaló a niveles críticos cuando un ataque a una base estadounidense en Jordania, dejó tres militares estadounidenses muertos.

La amenaza iraní llega cuando el presidente Joe Biden busca una respuesta proporcional al ataque aunque, paradójicamente, dice que no quiere desencadenar un conflicto más amplio en la región . La escalada de tensiones ha puesto al mundo en vilo, con el temor de una guerra inminente.

image.png Joe Biden le advirtió a Irán que "la venganza será tremenda" e Irán redobló la apuesta

El líder de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), mayor general Hossein Salami, declaró sin rodeos: "No dejamos ninguna amenaza sin respuesta y no buscamos la guerra, pero no le tenemos miedo. Ésta es la verdad bien conocida". Un mensaje directo a las intenciones retaliativas de Estados Unidos. "Estados Unidos debe dejar de utilizar el lenguaje de amenaza y proyección y centrarse en una solución política", dijo, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, según la agencia oficial de noticias IRNA.