Selección Argentina: cómo impactó la derrota en el plantel

"Nos movieron la mandíbula, pero no nos van a tirar". El término, bien de boxeo, es apenas descriptivo. Puertas adentro del selección argentina, el plantel acusó el impacto, el mazazo. Sobre todo, porque era una sensación que hace tiempo no experimentaba, que incluso duele más que aquella eliminación a manos de Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, cuando había empezado este invicto que cortó el rival menos imaginado. El golpe sacude porque no había ningún registro cercano de que podía suceder así. Y porque el equipo, a diferencia de aquella vez, en el que se fue del torneo dejando una gran imagen, ahora contra Arabia Saudita mostró todo lo contrario.