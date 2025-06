¿Wanda Nara está de novia? Esto dijo sobre su supuesta relación con un futbolista

Sobre la razón por la cual estuvo presente en la final de la Champions League, Wanda sostuvo que aún mantiene una buena relación con el club francés y por ello recibió una invitación. Además, aclaró que no está en busca de una relación amorosa, ya que está “disfrutando la soltería”.

Y explicó: "No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar".

Ante la última declaración, De Brito le consultó por su romance con Keita Baldé, que supuestamente habría sido previo al episodio donde la China Suárez y Mauro Icardi se habrían encontrado en París: "Están las fechas en las cámaras, fue después", sostuvo la empresaria y añadió que, si bien el futbolista estaba casado, atravesaba una separación en ese momento. / NA