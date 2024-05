Video: Luis Ventura abandonó el estudio tras un violento cruce con Fabio Cuggini

Todo sucedió en medio de una entrevista con el estilista, a quien desde el programa lo buscaron para que hablara sobre la situación de su colega Roberto Giordano, quien fue condenado a 3 años de prisión por quiebra fraudulenta. En ese contexto Cuggini dio su opinión en el ciclo de América y lanzó que “a Roberto hay que hacerle un monumento”. Para luego agregar: “Y no tengo más empleados, yo me fundí. En este país te fundís” , arremetió Cuggini, antes de admitir que ha hecho “plata en negro” por la propina de los clientes.

Se ve que en un momento de la entrevista Ventura ya no aguantó más el discurso de Cuggini y gritó “¡Callate, devolvé la peluquería a tu tío, ladrón!”, en vivo. El periodista estaba visiblemente furioso y no dudó en acusar a Cuggini de varios actos de corrupción y deslealtad. “Andá a devolver la guita que te choreaste de Mar del Plata en la gestión de Daniel Scioli” , agregó, elevando aún más la tensión.

La situación se intensificó cuando Ventura, después de abandonar el estudio, regresó dispuesto a confrontar físicamente a Cuggini. “Decime dónde estás y lo aclaramos, te voy a ir a buscar”, lo increpó. Mazzocco, viendo que la situación no se calmaba, decidió sacar del aire al peluquero para evitar que el escándalo continuara escalando.

“Él pidió venir... No es nota, no es peluquero. Es un analfabeto, no terminó la primaria, le robó al tío. Yo dije que no quería estar en el aire con este imbécil", dijo a los gritos Ventura. Y cerró: "Yo tengo moral, soy un tipo limpio y honesto. No puede meterse con mi apellido, con uno de mis hijos"./Clarín.