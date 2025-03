Video: las polémicas declaraciones del actor mendocino Mike Amigorena. 

“Yo iba a ser médico forense, porque me vuelve loco la anatomía, me encanta la morgue ”, señaló y contó que en su juventud tuvo la intención de ser médico forense .

No obstante, minutos después realizó una fuerte declaración que dejó sin palabras a los invitados. "Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones. Es horrible, no lo iba a decir, pero me encantan los accidentes, la gente que se cae, que se suicida", afirmó.