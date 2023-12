Video: escándalo en el programa de Chiche Gelblung ¿qué pasó?

Samuel "Chiche" Gelblung estaba opinando sobre un tema muy sensible en su programa de Crónica y las diferencias con una panelista derivaron en un escándalo que terminó en gritos y llanto.

Todo comenzó cuando el conductor notó que Raúl Castells había llevado una bandera de Palestina a una manifestación y sintió que no tenía idea de lo que estaba haciendo. "Los tipos que están en contra del Estado de Isral son nazis y antisemitas. La izquierda argentina se volvió antisemita" , opinó.

Su panelista Tamara intentó contradecirlo, sin darse cuenta de la sensibilidad que tenía esta tema para el conductor. "Mi límite es el antisemitismo, se terminó, sos ignorante. No tengo tolerancia, yo perdí mi familia en el gueto de Varsovia. Eso no se discute en mi programa, se terminó el tema. Conmigo no vas a discutir eso porque sos ignorante", le dijo Gelblung.