Un pequeño Freddie Mercury emocionó a todos en Got Talent Argentina

En la emisión de este jueves en Got Talent Argentina 2023 hubo un participante que cautivó al jurado y al público presente en el escenario de Telefe . Se trata de Dylan Dalceggio, un bailarín de 11 años que interpretó a Freddie Mercury, quien dio un poderoso mensaje de inclusión.

El joven, oriundo de La Plata, bailó con un mash up de Queen y cautivó a todos. “Mi tía bailaba, yo me aprendía las coreografías de ella, todo, sin haber bailado. Entonces me anotó en el club y empecé”, explicó Dylan, quien cerró su presentación envuelto en la bandera LGBT.