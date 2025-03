Tras iniciar su gira mundial, Mendoza se prepara para la llegada de Duki y su increíble show

En la primera de seis fechas con entradas "sold out" en pocas horas, Duki sacudió el Movistar Arena comenzando el “World Tour” muy cerca de sus fans argentinos . La locura crece y la provincia de Mendoza se prepara para recibirlo junto a miles de fanáticos .

Duki (3).jpeg El Movistar Arena fue testigo del fabuloso show de Duki

Con una puesta envolvente de alto nivel escenográfico, audiovisual y sonoro, transmitiendo a la perfección esta emoción tan fuerte y autobiográfica de su disco AMERI, el Rey del Trap hizo temblar la tierra generando un pogo increíble que se contagió hasta el último rincón del lugar.

El cantante argentino ha llenado algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, y aunque sin dudas el éxtasis de esos shows es irremplazable, la cercanía y conexión que se logra en recintos como el de Villa Crespo hará que estas seis fechas sean perfectas, pudiendo disfrutar de sutilezas y detalles únicos.

“Nueva Era”, “Brindis” y “Constelación” son algunas de las canciones de “AMERI” que dieron vida a un ritual colectivo maravilloso, replicando en miles de personas la historia de este joven que soñó alguna vez con ser cantante y hoy convoca multitudes.

Duki (4).jpeg El público del Movistar Arena disfrutó de un show de alto nivel escenográfico, audiovisual y sonoro

En "Barro", el trapero no pudo contener la emoción al escuchar al público corear la icónica frase de Spinetta: “Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”. Durante "Ticket", el Movistar Arena se iluminó con los destellos de los flashes, creando una atmósfera única mientras el público acompañaba la canción. Además, invitó al escenario a Iván, un fanático que había conservado una entrada de uno de los primeros shows del artista, para interpretar juntos "Hitboy".

Además, “Givenchy”, “Rockstar” y “She Don’t Give a Fo” fueron coreadas por una marea humana, entre otros hits que ya la gente siente tan propios que emociona. “Malbec”, “Si me sobrara el tiempo” y “No me llores” formaron parte también de una lista de temas imbatible.

Mendoza se prepara para la llegada de Duki

Luego de sus presentaciones en Buenos Aires y posteriormente Uruguay y Paraguay respectivamente, Duki comenzará su gira por el interior del país, siendo Mendoza la primera plaza en abrazar su perfomance.

El miércoles 9 de abril será el momento de hacer vibrar el estadio Aconcagua Arena con el trap latino y disfrutar en vivo de las nuevas canciones del líder indiscutido de la música urbana.

Las entradas en Mendoza se encuentran agotadas, y desde la producción aseguran que la respuesta del público fue avasallante. “En tres días se agotaron los tickets de World Tour en Mendoza, un show que promete romper récords en el recinto del Parque General San Martín y que sin duda será uno de los espectáculos del año”, destacaron de la organización.

Duki.jpg Mendoza espera por la llegada de Duki

Tras el concierto en el oeste argentino, “World Tour” continuará por Córdoba y Rosario. Luego será el turno de Estados Unidos, con locaciones en San Diego, Los Ángeles, Philadelphia, Boston, New York, Charlotte, Silver Spring, Chicago, Atlanta y Miami. De allí la gira cruza el Atlántico para desembarcar en Europa y recorrer varias ciudades de España. En agosto y septiembre será el turno de Bogotá, Lima, Quito, Guayaquil, Santiago de Chile, y destacadas ciudades de México. Finalmente, Duki cerrará su tour global en España donde hará presentaciones en Sevilla, A Coruña, Barcelona, y tres shows en Madrid.

Es importante destacar que parte de lo recaudado por sus primeros shows, será destinado para ayudar a todas aquellas personas afectadas por el temporal de Bahía Blanca.