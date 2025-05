Tras dar a luz hace poco, Sol Pérez no se quedó callada ante una seguidora que criticó su imagen

"Con un hijo de 1 mes y 19 días. Con una cesárea. El esfuerzo siempre trae sus recompensas ", fue la descripción que usó Sol Pérez para acompañar una historia de Instagram. No obstante una seguidora no se quedó conforme.

A lo que la modelo no dudó en explayarse "Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo, pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir? ".

"Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo. Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo", concluyó la influencer en un hilo de respuestas. / NA