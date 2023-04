Tras 6 años, Taylor Swift y Joe Alwyn ya no están más juntos.

Taylor_Swift_Joe_Alwyn.webp

Alwyn habló sobre su relación con Swift por primera vez en una entrevista con British Vogue en septiembre de 2018, explicando que les gustaba mantener su romance privado. A pesar de esto, la pareja mostró su apoyo mutuo en eventos públicos y ha colaborado en la música de Swift.

La noticia de la ruptura amorosa llegó a través de varios medios, aunque ni Swift ni Alwyn han hecho comentarios al respecto. La pareja, que se conoció en 2016, colaboró en las canciones de Swift, incluyendo el álbum folklore de 2020 y el álbum evermore.

Los fans seguieron de cerca la relación de la pareja a través de las pistas en las letras de las canciones de Swift, incluida la canción "Call It What You Want", en la que aborda el comienzo de su relación con Alwyn.

La pareja fue vista junta en público por primera vez en mayo de 2017 en un concierto de Kings of Leon en Nueva York. Alwyn recibió el sello de aprobación del amigo cercano de Swift, Ed Sheeran, quien lo describió como "muy agradable" y "un buen tipo".

A pesar de las salidas públicas esporádicas, la pareja trató de mantener su relación en privado y fue vista por última vez junta en las Islas Turcas y Caicos en 2018, según publica el portal E!

A lo largo de su relación, Swift y Alwyn han apoyado mutuamente sus carreras en la música y el cine, aunque han evitado hablar abiertamente de su romance.