Tras 14 años de matrimonio, Sandra Borghi confirmó su separación y se revelaron los motivos

Un "desgaste" matrimonial, sería el motivo verdadero

Sobre las causas de la separación, Iglesias señaló que fue una decisión tomada por Borghi: "Se dio cuenta de que había un desencuentro en la pareja, un desgaste... fueron 14 años, es bastante". Durante la fiesta, Borghi también ofreció un discurso cargado de contenido personal que, según los presentes, reflejaba su nuevo estado emocional: “Ahora voy por la otra mitad de la vida, por el otro 50, y sé muy bien lo que quiero, pero también sé lo que ya no quiero”.

En esa línea, compartió una serie de frases que reflejan su actual filosofía de vida: “Ya no digo lo que quiero hacer, lo hago. Ya no busco excusas para avanzar, avanzo aunque me equivoque. Ya no voy donde no quiero estar. Ya no vivo pendiente de lo que dirán los demás. Ya no insisto donde no es o donde no hay con quién. Ya no me quedo sentada si quiero bailar, bailo. Ya no dejo para después de la vida. Ya no digo que me quiero cuidar. Me cuido y listo. Ya no abandono por miedo, voy al frente.”

La historia entre Sandra Borghi y Fernando Casanello comenzó en 2011, cuando formaron una familia ensamblada. Ella ya era madre de dos hijos, Josefina y Valentín; él, padre de Isabella. Más adelante, ambos serían padres de Juana, la hija en común que selló su vínculo familiar.

Fuente: A24.