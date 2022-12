Tini Stoessel y De Paul, ¿una relación tóxica?: las acusaciones a la cantante

En el programa "A la tarde", no tuvieron piedad con Tini Stoessel.

"La tildan de intensa, parece ser que en todo momento y a toda hora ella manda mensajitos, manda audios, es como la más proactiva. Cuando no viene la respuesta enseguida empieza a correr la ansiedad, mensajes tipo '¿por qué no me contestas?, si ya saliste del entrenamiento'", empezó enumerando el periodista sobre los "caprichos" de la artista.