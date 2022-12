Rodrigo de Paul sorprendió a Tini.

“Todas las cosas que nos pasan son porque hemos trabajado mucho y nos hemos esforzado. No sé si les puedo dar un consejo, pero sí una opinión. Trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al lado y sean felices. Todo llega”, se sinceró, a flor de piel frente a una multitud, unos días después de su polémica con su ex, Camila Homs .

Rodrigo de Paul en el recital de Tini abrió su corazón con una declaración de amor

“Yo hoy soy feliz”, sintetizó el futbolista sobre el momento de su vida, mientras el público gritaba “¡Dale campeón!”. En ese momento se dirigió a su novia.

“Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón. Todos los días me enseña a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme”, afirmó, a flor de piel mientras los fans de Tini lo ovacionaban y él reconocía que ella tuvo muchísimo que ver en el gran desempeño que tuvo en el Mundial.

“Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz”, reconoció, llevándose más aplausos por sus afectuosas palabras para la cantante. / Ciudad