Tiene 8 capítulos, está oculta en Netflix y hará que redefinas tu visión de la vida

Netflix tiene una ficción de esas que se meten en el corazón de la audiencia y hacen que tengas otros ojos para observar la vida. Esta producción australiana se vale de una historia simple y divertida para ganarse al público al punto de no soltarlo desde el primer capítulo hasta el último.

“Wellmania” es el nombre de esta comedia que no se encuentra con facilidad dentro de la cartelera de la plataforma de streaming ya que no salta entre las primeras opciones. Una vez que la descubras no podrás abandonar esta miniserie protagonizada por Celeste Barber y dirigida por Benjamin Law. En total está compuesta por 8 episodios. Cada uno de ellos tiene una extensión de aproximadamente 25 minutos por lo que la verás en un solo día.