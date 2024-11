"The Wine of Silence" llega a Mendoza con un espectáculo imperdible

“The Wine of Silence”, una fusión mágica de música clásica, rock experimental contemporánea, hace su estreno en nuestra provincia. El próximo 1 de diciembre, a las 21:00 hs, el amado Teatro Independencia será testigo de un evento sin igual de la mano de una innovadora colaboración entre The League of Crafty Guitarists y La Orquesta Filarmónica de Mendoza.