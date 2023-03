The Last of Us: hay novedades por la segunda temporada

The Last of Us marcó el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max.

El pasado 12 de marzo, tras emitirse el último capítulo de la serie "The Last of Us" por HBO Max, los fanáticos del drama postapocalíptico no dudaron en especular sobre las novedades que traerá la segunda temporada, la cual ya fue confirmada por el equipo de producción. Múltiples foros se hicieron eco en redes sociales al respecto y no dudaron en volver tendencia nuevamente a la aclamada serie.