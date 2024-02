"The Eras Tour", el exitoso filme de concierto de Taylor Swift, podrá verse por Disney+

Poco después, una publicación en la cuenta oficial en X de Disney+ precisó que "Taylor Swift: The Eras Tour" incluirá `Cardigan´, en tanto que la propia artista también se encargó de difundir la novedad en sus redes oficiales y dar alguna pista más sobre los temas que se agregan.

“Estoy encantada de informarles que encontré un hogar de transmisión para `The Eras Tour Concert Film´, y ese hogar será @disneyplus. Por primera vez mostraremos el concierto completo (incluido 'Cardigan', ¡más 4 canciones adicionales de la sección acústica!) y lo llamaré, gran sorpresa, 'Taylor Swift:The Eras Tour (versión de Taylor).' Disponible a partir del 15 de marzo", escribió la estrella pop.

Inmediatamente, comenzó la especulación entre los medios especializados acerca de cuáles serían los otros cuatro bonus track que estarán en la versión del filme en la plataforma y se arriesgó que podría tratarse de “Death by a Thousand Cuts”, “Maroon,” “You Are in Love” y “I Can See You", las cuales interpretó de manera acústica en sus conciertos pero no aparecieron en el corte para salas.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "This week is truly the best kind of chaos. I’m thrilled to let you know I’ve found a streaming home for The Eras Tour Concert Film, and that home will be @disneyplus. For the first time we’ll be showing the entire concert (including “cardigan”, plus 4 additional songs from the acoustic section!!) and I’m calling it, huge shock, “Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)”. Available starting March 15 which is actually very "