Tenso momento a bordo de un avión entre Dillom y un tuitero libertario: "Así de guapos son en persona"

El rapero argentino Dillom protagonizó un tenso momento a bordo de un vuelo comercial al toparse con el polémico usuario de X (ex Twitter) “La Pistarini”. El tuitero se autodetermina libertario y es conocido por sus publicaciones provocadoras. La situación se inició cuando el tuitero se quejó en la red social de compartir vuelo con el cantante.

Aprovechó su cercanía con el artista, “La Pistarini” le sacó una foto de espaldas a Dillom, sin su consentimiento, y la subió a su perfil junto a una frase despectiva: “Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”. Lo que no esperaba era que Dillom viera el mensaje en ese mismo momento, a lo cual el rapero respondió: “Decí que no tenés foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo”. El contenido rápidamente se hizo viral y los seguidores del rapero lo ayudaron a identificar al tuitero. Momentos más tarde, Dillom lo localizó en el avión y decidió enfrentarlo cara a cara.