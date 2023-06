Taylor Swift: la desagradable costumbre de los fans en sus recitales.

La admiración y la euforia que despierta la cantante estadounidense Taylor Swift no es ninguna novedad. Con millones de fans alrededor de todo el mundo, la intérprete de “Blank Space” llena estadios en cada ciudad que visita y despierta también las más insólitas costumbres en las personas que la siguen.

The Eras Tour es el nombre de su nueva gira mundial. Incluso en las últimas horas comenzó a sonar fuerte el rumor de que Swift pueda llegar a desembarcar en Argentina, algo que sus seguidores vienen pidiendo desde hace mucho tiempo.

Ahora se conoció el insólito método que idearon unas fanáticas para no perderse una sola canción en sus presentaciones. Resulta que las jóvenes mostraron a través de una cuenta de tik tok que para la esperada gira de la artista de 33 años, usarán pañales de adultos debajo de la ropa para no tener que aguantar largas filas y esperas en los baños.

“La cantidad de estrés y el tiempo que me tomó conseguir boletos para Taylor Swift, compraré un pañal para adultos porque no me perderé ni un minuto” señaló la usuaria @therealkatherine mientras mostraba un pack de pañales a cámaras.