"Soy adicta al sexo, no sé decir que no": dijo La Tora de GH.

“Soy adicta al sexo, no sé decir que no”. Sin vueltas y sin eufemismos, Lucila Villar se soltó y dio detalles de su historia personal en PH, Podemos hablar.

Conocida como La Tora, la quinta eliminada de Gran Hermano se sinceró con el resto de los invitados y con Andy Kusnetzoff y habló del abuso que sufrió de niña y de su dependencia al sexo, algo que había comentado en el casting para ingresar al reality pero que luego no profundizó: “Me tocás y se pica”, había dicho en su presentación.

“Esto lo conté en el casting de Gran Hermano: la adicción al sexo. No sé decir que no cuando, no sé, salgo a bailar y tomo alcohol. Como que estoy en la barra y quiero una presa”, disparó la joven.