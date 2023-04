Sorpresivamente Netflix canceló su serie más érotica

Según explicó un representante de la plataforma a Entertainment Weekly, la segunda temporada "ofrece un final feliz para los personajes principales , permitiendo que la serie concluya de una forma satisfactoria para la audiencia". Sin embargo, la actriz Sarah Shahi, quien interpreta a la protagonista de la serie, reveló en una entrevista en el podcast Not skinny but not fat que se sintió incómoda durante la grabación de la segunda temporada y que "jamás volveré a trabajar con Netflix después de esto".

1366_2000.jpg

Shahi se quejó de que no recibió el mismo apoyo que en la primera temporada y que tuvo pocas escenas con su actual pareja en la vida real, Adam Demos. También mencionó que algunos de los guiones y líneas argumentales de la serie no le gustaron. "Hay algunas cosas que simplemente no pude apoyar, y fue un verdadero reto. Pero es parte de lo que hago, ya que no siempre estaré de acuerdo con lo que hace un productor o un director, pero es mi trabajo hacerlo creíble", afirmó la actriz.

Por su parte, la creadora de Sex/Life (Sexo/Vida), Stacy Rukeyser, aseguró que la serie fue un "sueño hecho realidad", aunque lamentó que no se haya renovado para una tercera temporada. En una entrevista con el Hollywood Reporter, Rukeyser dijo que el último episodio de la segunda temporada no estaba escrito para ser el final de la serie y que hay más historias que contar con estos personajes.

A pesar de la cancelación, las dos temporadas de Sex/Life (Sexo/Vida) seguirán disponibles en Netflix para los usuarios de la plataforma.