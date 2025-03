Sorpresa en Gran Hermano: Catalina Gorostidi vuelve con un Golden Ticket.

Actitud desafiante y un mensaje claro

Casi desnuda, vistiendo un vestido con poca tela, Cata saludó cariñosamente y dijo “vamos a divertirnos”, aclarando que no hay “nada personal” en su juego.

"A mí me gusta el quilombo, pero no el quilombo por los puchos. Eso es una adicción y se respeta. Vine a poner orden. No vine en modo zen", advirtió la ganadora del Golden Ticket.