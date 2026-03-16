16 de marzo de 2026
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Soledad Pastorutti en Mendoza 2026: fecha, lugar y entradas

Después de su paso por el Lollapalooza, Soledad Pastorutti llega al Festival del Malbec y el Olivo. Todo sobre su show en Maipú.

Soledad Pastorutti en Mendoza 2026: fecha, lugar y entradas

Soledad Pastorutti en Mendoza 2026: fecha, lugar y entradas

 Por Analía Martín

La cantante de folklore Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos más icónicos y comentados del Lollapalooza 2026 al llevar la potencia que caracteriza su música a uno de los escenarios más convocantes. Tras esa ovación impactante ante una multitud en San Isidro, la artista de Arequito confirmó que su próxima parada oficial será este fin de semana en Mendoza.

La Sole llega a nuestra provincia en un momento excepcional de su carrera. Con tres décadas de trayectoria desde su recordada aparición en Cosquín, la artista volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más representativas y queridas de la escena nacional.

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Un show histórico en el Lollapalooza

La presentación de Soledad Pastorutti en el Lollapalooza Argentina 2026 fue calificada como un hito histórico, al ser la primera vez que el folklore formó parte del line-up oficial de este festival internacional. El show tuvo lugar el sábado 14 de marzo en el Alternative Stage del Hipódromo de San Isidro, donde "La Sole" celebró sus 30 años de carrera con una propuesta que fusionó la tradición de las raíces argentinas con una estética moderna.

Vestida con un conjunto rojo intenso y una larga trenza, la artista de Arequito desplegó su energía característica, logrando que miles de jóvenes se sumaran al ritual de revolear el poncho —momento bautizado en redes como el "Ponchopalooza"— mientras interpretaba clásicos y versiones renovadas. Uno de los momentos más comentados de su setlist fue la invitación al dúo Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) para interpretar juntos una versión pop-folklórica de “Que nadie sepa mi sufrir”, lo que generó la mayor ovación de la tarde.

Además de sus temas tradicionales, Soledad sorprendió al incluir en su repertorio cumbias como “Vienes y te vas” y “Cómo te voy a olvidar”, junto a piezas de música urbana como “Hoja en blanco”, demostrando una versatilidad que conectó profundamente con el público diverso del festival. Al cerrar, reafirmó su compromiso con la identidad nacional con la frase: "Hay que creer que lo nuestro sí vale".

Soledad Pastorutti en Maipú: dónde y cómo conseguir las entradas

La cita será en la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo, un evento que ya es un clásico del departamento. El encuentro se realizará en el predio del Parque Metropolitano Sur y el sábado 21 de marzo será el turno estelar de La Sole.

El Festival también reunirá degustaciones, propuestas gastronómicas y experiencias enogastronómicas, mientras recorren los distintos espacios de bodegas y olivícolas que forman parte del corazón productivo de Maipú. Ya podés adquirir tus tickets para el show de Soledad Pastorutti en Entrada Web.

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