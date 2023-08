Silvina Luna: volvieron a internarla en terapia intensiva

La salud de Silvina Luna c ontinua en estado de alerta, tras tres meses de su internación en el Hospital Italiano . La modelo que estuvo las primeras semanas bajo los cuidados de la unidad de Terapia Intensiva, había conseguido una leve mejoría y pasar a una habitación común , pero en las últimas horas debió reingresar al área restringida por complicaciones en su cuadro.

Y sumó: "Ustedes recuerdan que ella había sido trasladada a una habitación común, sabemos que tanto tiempo internada no hace bien. Entonces todo el equipo médico del hospital Italiano, decidió trasladarla a una habitación común para que tenga otro tipo de contacto", amplió sobre la información.

Al tiempo que Mariana Fabbiani completaba: "Ella tenía cuidados especiales en esa habitación, similares a los de la terapia intensiva, pero supongo que tiene que ver (el regreso a la UTI) con la posibilidad de que no se infecte con una batería intrahospitalaria".

Sobre la decisión de los médicos, Taboada comentó: "En realidad fue muy difícil que ella pudiera, quiero ser muy cuidadosa con el tema, aceptar caminar, con la kinesiologa y demás. No ella, sino su cuerpo, que obviamente no estaba respondiendo. Entonces lo que decidieron para tener mejor cuidado, volverla a terapia intensiva. Ya no puede recibir más visitas", agregó.

Además, Taboada aclaró que no está intubada, como estuvo las primeras semanas. Esta noticia se da en el marco de la apelación de Aníbal Lotocki en la justicia, quién recientemente lo inhabilitó para ejercer la medicina.

