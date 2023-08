Silvina Luna: desde su entorno aseguran que la está peleando con todas sus fuerzas

Una de las periodistas que brindó detalles acerca del estado de salud de la ex Gran Hermano fue Flor de la V. "Está consciente, está de buen ánimo, está hablando. No está intubada. Las oraciones están puestas en que se mejore. Gracias a la persona que me contó, que me dio la información", reveló la conductora.

En cuanto a su cuadro, detalló: “Está consciente, habla bajito y se comunica, pregunta. No están pensando en intubarla, no está intubada”, informó Berardi. “La complicación que tiene Silvina es que tiene los músculos un poco atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución. Se trabaja con kinesiólogos y con paciencia, no hay nada que no se pueda revertir. Me contaron que tiene unos pedales en los pies que los mueva y no esté tan quieta”, añadió.

Y cerró: “Sí tiene agua en los pulmones pero, como la están alimentando por una sonda, es lógico que al no estar funcionando bien los riñones, retenga un poco de agua y tenga que estar haciéndose la diálisis. Pero no es nada que sea súper grave, se puede tratar y resolver”. /Caras y Ciudad.