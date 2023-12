Ryan Gosling lanza un EP con una versión navideña de "I'm just Ken"

El actor Ryan Gosling, que dio vida al novio de Barbie, lanzó en las plataformas musicales el EP titulado “Ken The EP”. El mini álbum llega con cuatro canciones: “In My Feelings Acoustic”, la eléctrica “Purple Disco Machine Remix” y la original del filme pero en su versiòn adaptada a la Navidad, “I’m Just Ken (Merry Christmas Barbie)” que además cuenta con video oficial.