¿Romance en puerta?: qué dijo el Conejo de Marcos Ginocchio y la China Suárez 

Daniela Celis también deja dudas sobre la relación

Pero las declaraciones no terminaron ahí. En el mismo programa, Daniela Celis, otra ex Gran Hermano, también fue consultada sobre el supuesto romance. Al ser preguntada sobre si Marcos le había hablado alguna vez de la China, la respuesta de Celis fue evasiva: “No, es su amiga, no, no sé qué es”, lo cual generó aún más suspicacias. Ante su reacción nerviosa, el conductor insistió, afirmando tener información confiable de que la relación entre ellos no es solo de amistad. “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”, agregó Celis, dejando entrever que tal vez haya algo más entre ellos.