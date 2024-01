Rodolfo Ranni sufrió un grave accidente doméstico: "Estuve dos horas y media en el suelo"









Rodolfo Ranni, también conocido como "El Tano", atraviesa un complicado momento tras sufrir un grave accidente en su hogar. El actor, actualmente en cartelera con la obra "Divino Divorcio" en Mar del Plata, compartió los detalles del incidente que lo dejó con cuatro costillas fracturadas.

En una conversación con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Ranni describió el incidente: "Me caí en mi casa por subir un escalón, me golpeé contra el filo de la chimenea, me rompí cuatro costillas y acá estoy. Eso hace un mes ya, todavía tengo molestias". Aunque el dolor persiste, el actor no se detiene y continúa con las funciones de su obra de teatro.

image.png Rodolfo Ranni sufrió un grave accidente doméstico: "Estuve dos horas y media en el suelo" Foto: TN El impacto fue tan fuerte que Ranni estuvo cerca de tres horas en el suelo, incapaz de levantarse. "Estuve como dos horas y media en el suelo, solo en mi casa. No podía levantarme, no tenía de dónde agarrar, yo no tenía idea de lo que me había pasado", expresó con sinceridad.

A pesar de las molestias y el dolor, el actor aseguró que sigue adelante con la obra teatral: "Todavía tengo molestias, pero como eso se cura solo, no hay ni faja ni nada, estoy haciendo la obra de teatro y siempre para adelante. Me molesta, me duele y no puedo dormir del lado derecho".

Ranni también compartió su experiencia tras el accidente, destacando el tiempo que pasó en el piso antes de lograr ponerse de pie: "Me arrastré por el piso subiendo los escalones, con la cola y los tobillos hasta el dormitorio. Al otro día fui al médico y me dijo que me había fracturado cuatro costillas". Embed Además, el actor compartió los pensamientos que tuvo durante los primeros momentos después del accidente. "Dije '¿qué voy a hacer?', y estuve casi tres horas en el piso porque no podía levantarme. Toser y hablar era una tortura, te podés perforar un pulmón si se te desplaza la costilla. Yo no tenía idea lo que me había pasado"./Ciudad Magazine.

