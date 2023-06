Rod Stewart vuelve a Argentina: cómo comprar las entradas

Platea Platino: $ 56.000

Platea Oro: $ 53.000

Platea Lateral: $ 46.500

Campo: $ 22.000

Experience: $ 150.000

rod stewart, entradas.jpg Los precios de las entradas para el show de Rod Stewart.

La carrera de Rod Stewart

Rod Stewart, nacido en Londres el 10 de enero de 1945, es uno de los grandes iconos del rock & roll. Ha vendido 120 millones de discos, destacando éxitos tales como A Night In The Town (1976), Footloose and Fancy Free (1977), Blondes Have More Fun (1978), su álbum retrospectivo Storyteller (1990) o Vagabond (1991). Su catálogo de éxitos, muchos de ellos escritos y compuestos por el mismo, incluye himnos como Maggie May, Tonight's The Night, You Wear It Well, Every Picture Tells A Story, You're In My Heart, Stay With Me, Downtown Train, Forever Young, Infatuation y muchas más.