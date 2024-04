Recién estrena en Netflix y esta miniserie alemana de solo 8 episodios ya es un éxito total

También te puede interesar: Esta miniserie islandesa en Netflix tiene solo 6 episodios y es un éxito

Las críticas para esta historia que puede verse en Netflix fueron positivas. "Un entretenimiento ideal para los aficionados a las historias de atracos y a seguir a criminales más o menos afortunados”, afirmó el sitio especializado Heaven of Horror. Para Ready Steady Cut, "no es nada que no se haya visto antes, pero es un agradable ejercicio de género con una intrigante dinámica de 'extraña pareja' entre sus protagonistas.

AAAABaKiokyGU8668t5iLl63-xVtYKzJpmzFX4_Ij5fxE_rXi48MBE3qsJ1sT4wiGiMbhEUSAfP5ve7M1ZXKT_g9f-qiCNRP1lbxmcZU.jpg Esta miniserie alemana en Netflix tiene solo 8 episodios.

Netflix: reparto de la miniserie “Maleantes”

Frederick Lau

Christoph Krutzler

Svenja Jung

Jonathan Tittel

Erdal Yldz

Karl Welunschek

Lukas Watzl

Nima Yaghobi

Maya Sara Unger

Virginie Peignien

Kida Khodr Ramadan

Klara Mucci