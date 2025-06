Reapareció Jésica Cirio: esta fue su reacción al ser consultada sobre su ex marido, Elías Piccirillo

Según mostró en sus redes sociales, Jesica Cirio viajó unos días a México . Al regresar, fue interceptada por un cronista de DDM, quien no dudo en consultarle sobre todo lo que tenga que ver con su ex marido , Elías Piccirillo . A continuación, todos los detalles.

Esto respondió Jesica Cirio al ser consultada sobre su ex marido, Elías Piccirillo

" Todo bien, viajé por temas personales, es un momento bastante difícil ", afirmó la modelo y conductora, que no está segura si ya se encuentra divorciada de Elías Piccirillo, su segundo marido, que está preso: " Creo que ya salió el divorcio ".

"¿Tenés miedo que te investiguen?", le preguntaron, y ella respondió: "No, para nada... No tengo miedo". Además, aseguró que no está en pareja y que con su situación laboral está "todo bien, gracias". / NA