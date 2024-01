¿Quién es Luck Ra?: el joven músico que cerró el Bailando 2023 con los hits del verano

Sus primeras canciones fueron borradas de todas las redes y la única que quedó vigente marcando un nuevo comienzo fue “No quiero más”. Quizás, la razón fue porque para él esa iba a ser la última de su carrera, ya que estaba descreído del sueño de vivir de la música. Pero el single fue bien recibido y Seven Kayne lo convocó para hacer un remix que conseguiría muchas más reproducciones que la original. Éste fue el puntapié que lo catapultó a viajar a Buenos Aires para dedicarse por entero a la música .

En septiembre de 2018 Luck Ra entró en el sello discográfico Panter Music estrenando “Sola”, canción que en parte se popularizó debido a que en el videoclip Luck Ra tiró sin querer su celular al río en Puerto Madero. La relación con el sello no duró mucho y antes de dejar la compañía, en octubre de 2019 publicó a dúo con Rusher, “Ya no me extrañas”. Nuevamente, un escalón que llevaría un poco más alto al cantante.