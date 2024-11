Attias, madre de Gina y exesposa del Turco Naim , enfrenta una nueva etapa en su vida personal luego de veinte años de relación. Tras la separación mediática, Attias optó por preservar los detalles de su nuevo vínculo amoroso, en parte para protegerse de la exposición que tuvo en los últimos meses. Consultada sobre su separación y el impacto mediático, reconoció: "Por supuesto, fue muy fuerte ver algo que no elegí que se haga público tratado en algunos lugares de esa manera" .

Las hermanas no son unidas

Las hermanas no son unidas El mensaje enigmático de Silvina Escudero en medio de la pelea con su hermana Vanina

Si bien ambos fueron vistos juntos en diversos eventos, Attias asegura que no desea dar a conocer detalles específicos de su romance . A una pregunta del periodista sobre cómo se conocieron, la actriz respondió: " No te voy a contar esas intimidades ". Sobre lo que le atrae de su pareja, explicó con firmeza: "Es muy personal y prefiero guardármelo por el momento que estoy atravesando".

Quién es Guillermo Freire, el economista que le quita el sueño a Emilia Attias.jpeg Quién es Guillermo Freire, el economista que le quita el sueño a Emilia Attias

La relación con su ex y un vínculo en buenos términos

Aunque la actriz elige proteger su vida privada, no duda en destacar la relación positiva que mantiene con El Turco Naim, quien actualmente reside en Montañita, Ecuador, donde lleva adelante un emprendimiento gastronómico. “Lo quiero muchísimo y pretendo que esté bien”, declaró Attias, explicando que la comunicación entre ambos sigue siendo cordial, principalmente por su hija.

El Turco, por su parte, también se refirió a la separación y al cambio en su vida desde que se trasladó a Ecuador. En una entrevista reciente en “La mesa de Juana”, mencionó: "Cuando me separé, hablábamos y le dije 'Mirá, me quiero acomodar un poco, me voy un tiempo allá’". El humorista abrió un bar frente al mar y asegura que encontró un espacio de tranquilidad en Montañita, donde ofrece una propuesta culinaria única que incluye parrilla vegana./Infobae.