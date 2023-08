Quién es Gaelio, el reguetonero mendocino que se presentó en Got Talent Argentina

En la emisión de este martes de Got Talent Argentina 2023 hubo presencia mendocina. Uno de los participantes que se presentó fue Gabriel “Gaelio” Florio, un reguetonero oriundo de Guaymallén.

"Yo hago reguetón. Vengo a presentarles un tema propio que se llama 'Perreo'", expresó Gaelio antes de su presentación. Sin embargo, su performance no conveció del todo al jurado. "Me gustó lo que vi. Me parece que falta un poco de seguridad. Pero tenés algo", comentó Emir Abdul.