Got Talent Argentina: una pareja de mendocinos dividió al jurado

Denisse Lopardo y Marcos Ortega, una pareja oriunda de Mendoza que se conoció a través de una app de música, se presentó este lunes en Got Talent Argentina 2023 . El dúo musical, que enterneció al jurado porque ella cantó embarazada de cinco meses, no logró pasar de ronda.

Denisse y Marcos cantaron la canción 'Estoy enamorado', que ha sido interpretada por cientos de artistas. Su versión acústica no convenció del todo al jurado. "La performance no me pareció tan brillante como lo es todo lo demás y como lo son ustedes como cantantes también. Creo que hay que trabajar mucho, todavía", expresó Abel Pintos una vez que finalizó la performance.

En tanto que Flor Peña les dijo: "A mi me parece que ustedes dos tienen unas voces hermosas. Son voces que te conmueven, pero no me gustó lo que eligieron hacer juntos. Me parece que desde la simpleza van a encontrar algo más genuino y real".